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18:49 07.06.2022

ЄС через незрозумілі причини вилучив із шостого пакета санкцій хмарні сервіси - Подоляк

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ЄС через незрозумілі причини вилучив із шостого пакета санкцій хмарні сервіси - Подоляк

Європейська Рада через незрозумілі причини вилучила з затвердженого шостого пакета санкцій проти РФ згадку про хмарні технології, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Спочатку Європейська Рада оголошує про блокування для Росії хмарних сервісів ЄС у шостому пакеті санкцій. Потім редагує повідомлення, видаляючи звідти згадки про хмарні технології. Жодних уточнень чи пояснень від офіційних осіб. Ми маємо посилювати санкційний тиск. Не послаблювати", - написав Подоляк у твіттері.

Як повідомлялося, 3 червня на сайті Євроради було оприлюднено інформацію про нові санкції проти РФ, зокрема щодо консультаційних послуг, включно з хмарними сервісами.

Наступного дня згадка про хмарні сервіси зникла.

 

Теги: #технології #санкції #подоляк
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