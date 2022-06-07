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14:43 07.06.2022

СБУ: затримано киянина - агента РФ, який створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні

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СБУ: затримано киянина - агента РФ, який створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні

Служба безпеки України затримала киянина, який для спецслужб РФ створив в Україні 20 проросійських інтернет-ресурсів, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"За даними кібердепартаменту Служби безпеки України, зловмисником виявився мешканець Києва. Його курирували спецслужби країни-агресора, щоб максимально поширити ідеї "руского міра" в нашій державі. Кінцевою ціллю було наростити проросійські настрої серед українців", - розповів речник СБУ у відеоповідомленні, оприлюдненому у телеграм-каналі української спецслужби у вівторок.

За словами Дехтяренка, для цього спецслужби Росії поставили киянину завдання створити понад 20 інтернет-ЗМІ. "У них регулярно виправдовували збройну агресію Росії та глорифікували її учасників. Крім того, за допомогою цих вебресурсів активно розганялася явно неправдива інформація про ЗСУ, дискредитувалися українські захисники", - зазначив він.

При цьому речник української спецслужби уточнив, що загальна аудиторія цих ресурсів налічувала понад 2,2 млн унікальних користувачів на місяць.

"Слідчі СБУ затримали агента та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та розповсюдження матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія Росії проти України)", - додав Дехтяренко.

 

Теги: #сбу #інтернет #спецслужби_рф
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