ІТ-компанія Universe відкрила українцям у всьому світі безкоштовний доступ до своїх програм Translator Guru та Scan Guru

Українська продуктова ІТ-компанія Universe з екосистеми Genesis, що створює утиліти для щоденного використання, зробила безкоштовними свої програми Translator Guru (мобільний перекладач) та Scan Guru (сканер документів) для українських користувачів у всьому світі, повідомила пресслужба компанії в середу.

Translator Guru – онлайн-перекладач iOS, який підтримує понад 100 мов. У програмі реалізовані функції вбудованих словників та розмовника, збереження історії пошуку та персоналізації результатів, переклад за допомогою камери.

Scan Guru – це сканер документів для iOS. З його допомогою можна сканувати, редагувати, підписувати та ділитися будь-якими документами у форматі PDF або JPEG. Сканер не потребує підключення до інтернету, має захист документів за допомогою Touch/Face ID або пін-коду. З моменту запуску його встановили понад 30 млн користувачів у всьому світі.

Для того, щоб користуватися програмами безкоштовно, необхідно завантажити їх із українського App Store.

"За даними ООН, з 24 лютого 2022 року майже 3,9 млн людей покинули Україну через жорстоку війну Росії проти нашого народу. Серед них також є наші колеги-дівчата з Universe. Вони, як і більшість українців за кордоном, стикаються нині із багатьма труднощами. У цей тяжкий час ми маємо об'єднуватися, тому хочемо підтримати громадян України. Застосунки, над якими ми працюємо, полегшать їм це вимушене перебування за кордоном", – наведено слова СЕО Universe Ярослава Морозова.

У компанії зазначили, що наразі доступ до всіх продуктів Universe заблокований для користувачів з Росії та Білорусі.