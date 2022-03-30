Телеком

13:05 30.03.2022

ІТ-компанія Universe відкрила українцям у всьому світі безкоштовний доступ до своїх програм Translator Guru та Scan Guru

2 хв читати
ІТ-компанія Universe відкрила українцям у всьому світі безкоштовний доступ до своїх програм Translator Guru та Scan Guru

Українська продуктова ІТ-компанія Universe з екосистеми Genesis, що створює утиліти для щоденного використання, зробила безкоштовними свої програми Translator Guru (мобільний перекладач) та Scan Guru (сканер документів) для українських користувачів у всьому світі, повідомила пресслужба компанії в середу.

Translator Guru – онлайн-перекладач iOS, який підтримує понад 100 мов. У програмі реалізовані функції вбудованих словників та розмовника, збереження історії пошуку та персоналізації результатів, переклад за допомогою камери.

Scan Guru – це сканер документів для iOS. З його допомогою можна сканувати, редагувати, підписувати та ділитися будь-якими документами у форматі PDF або JPEG. Сканер не потребує підключення до інтернету, має захист документів за допомогою Touch/Face ID або пін-коду. З моменту запуску його встановили понад 30 млн користувачів у всьому світі.

Для того, щоб користуватися програмами безкоштовно, необхідно завантажити їх із українського App Store.

"За даними ООН, з 24 лютого 2022 року майже 3,9 млн людей покинули Україну через жорстоку війну Росії проти нашого народу. Серед них також є наші колеги-дівчата з Universe. Вони, як і більшість українців за кордоном, стикаються нині із багатьма труднощами. У цей тяжкий час ми маємо об'єднуватися, тому хочемо підтримати громадян України. Застосунки, над якими ми працюємо, полегшать їм це вимушене перебування за кордоном", – наведено слова СЕО Universe Ярослава Морозова.

У компанії зазначили, що наразі доступ до всіх продуктів Universe заблокований для користувачів з Росії та Білорусі.

Теги: #іт #застосунки #universe
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:51 14.03.2022
Revolut стає доступним для українців у ЄС - Мінцифри

Revolut стає доступним для українців у ЄС - Мінцифри

15:44 11.03.2022
Українські ІТ-компанії зібрали за десять днів війни 710 млн грн на потреби країни

Українські ІТ-компанії зібрали за десять днів війни 710 млн грн на потреби країни

16:45 05.03.2022
Techiia Holding вже спрямувала 100 млн грн на потреби оборони України та збільшує фонд допомоги

Techiia Holding вже спрямувала 100 млн грн на потреби оборони України та збільшує фонд допомоги

13:47 08.02.2022
Мінцифри запускає Diia Challenge для ІТ-фахівців

Мінцифри запускає Diia Challenge для ІТ-фахівців

20:41 04.02.2022
Зеленський обговорив із представниками ІТ-індустрії запуск "Дія City"

Зеленський обговорив із представниками ІТ-індустрії запуск "Дія City"

12:26 21.12.2021
Мінцифри хоче залучити тисячі нових ІТ-фахівців у 2022 році за рахунок 50% покриття державою вартості ІТ-освіти - Федоров

Мінцифри хоче залучити тисячі нових ІТ-фахівців у 2022 році за рахунок 50% покриття державою вартості ІТ-освіти - Федоров

20:43 30.11.2021
Кількість встановлення мобільних застосунків в Україні зросла на 31%, витрати на них - на 42%

Кількість встановлення мобільних застосунків в Україні зросла на 31%, витрати на них - на 42%

15:55 21.10.2021
Середній дохід українських ІТ-компаній від іноземних клієнтів зріс на 29% за рік - Payoneer

Середній дохід українських ІТ-компаній від іноземних клієнтів зріс на 29% за рік - Payoneer

13:20 03.09.2021
Зеленський запропонував США побудувати на території України дата-центри Google, Microsoft та Amazon - депутат

Зеленський запропонував США побудувати на території України дата-центри Google, Microsoft та Amazon - депутат

13:11 26.05.2021
"Київстар" запустив безліміт у роумінгу на популярні застосунки і голосові дзвінки в месенджерах

"Київстар" запустив безліміт у роумінгу на популярні застосунки і голосові дзвінки в месенджерах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін поклав на "Укрпошту" безкоштовні перевезення майна українських підприємств за списком Мінекономіки

YouTube заявляє про блокування каналів російських держЗМІ у всьому світі та припинення монетизації в РФ

Сервіс Starlink уже активний в Україні - Ілон Маск

Мінкультури з українськими медіагрупами сформували єдиний випуск новин та просять міжнародних партнерів вимкнути російські канали

Месенджер WhatsApp прослуховують ворожі війська

ОСТАННЄ

CERT-UA попередила про шкідливе ПЗ, що розповсюджується під виглядом листа з МОН

CERT-UA попередила про розповсюджуване серед держорганів шкідливе ПЗ в архівах під назвою "Заборгованість із зарплати"

Уже 30 країн Європи відключили зі свого ефіру російські канали - Ткаченко

"Нова пошта" відновила кур'єрську доставку і забір товару

Mubadala призупиняє інвестиції в Росію

У Чернігівській області проблеми з мобільним зв'язком, ще у восьми містах України мобільний зв'язок не працює

У приморській зоні Донецької та Запорізької областей відсутній зв'язок українських мобільних операторів

Українським медустановам передано 590 станцій супутникового Інтернету Starlink компанії SpaceX

"Укртелеком" відновив надання телекомунальних послуг у Мелітополі

Хакери з РФ атакують українські благодійні та волонтерські організації - Держспецзв'язку

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА