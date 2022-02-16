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15:15 16.02.2022

DDoS-атака на банки та державні сайти України 15 лютого була розрахована на психологічний ефект – РНБО

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DDoS-атака на банки та державні сайти України 15 лютого була розрахована на психологічний ефект – РНБО

У Раді національної безпеки і оборони (РНБО) заявляють про психологічний та інформаційний характер DDoS-атаки на сайти банків та державних структур України 15 лютого, жодних фінансових втрат не було.

"Національний банк України як один із суб'єктів забезпечення кібербезпеки спрацював на відмінно, втрат у фінансовій частині у нас не було жодних... Цю DDoS-атаку ми класифікуємо як інформаційно-психологічну. Не деструктивна, не атака, яка пошкодила інфраструктуру, а виключно, яка здійснювалася для впливу на населення: показати відсутність доступу до інформаційних електронних ресурсів, які надає держава і фінансові установи", - сказав заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк на брифінгу в Києві в середу.

За його словами, ще вранці 15 лютого поширювалася інформація про те, що багатьом громадянам, переважно військовослужбовцям та працівникам правоохоронних органів, почали надходити смс-повідомлення, що ввечері не працюватимуть банкомати.

"Це вже була скоординована атака, щоб люди самі почали допомагати злочинцям здійснювати пасивну DDoS-атаку на ресурси – перевіряти свої активи, чи працює чи не працює, знімати кошти", - пояснив Демедюк.

"Жодних втрат, пошкоджень, викрадень не відбулося. Фінансова частина працює у стабільному режимі, енергетична сфера працює безперебійно, всі працюють у штатному режимі", - резюмував заступник секретаря РНБО.

Демедюк також пояснив, що коли сайт тієї чи тієї держустанови не працює, "це не означає, що щось не працює… іноді це відбувається примусово у зв'язку з протоколами дій, коли від'єднують ресурси для того, щоб могли промоніторити та завчасно виявити, знешкодити, локалізувати ту чи іншу атаку".

Теги: #рнбо #ddos_атака #кібератака
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