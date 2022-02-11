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11:32 11.02.2022

Fitch змінило прогноз рейтингу "B" "Vodafone Україна" на "стабільний"

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Fitch змінило прогноз рейтингу "B" "Vodafone Україна" на "стабільний"

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз щодо довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) ПрАТ "ВФ-Україна" (працює під брендом "Vodafone Україна") з "позитивного" на "стабільний" та підтвердило РДЕ на рівні "B" .

Згідно з пресрелізом Fitch, рейтинги "Vodafone Україна" стримуються країновою стелею України через сильну залежність телекомунікаційної компанії від української економіки.

Як повідомлялося, у жовтні 2021 року Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті ПрАТ "ВФ-Україна" на рівні "В", прогноз – "позитивний".

Vodafone Україна – другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні.

У 2019 році NEQSOL Holding через ТОВ "Telco Solutions and Investments", підконтрольну Bakcell, підписало угоду з ПАТ "МТС" про купівлю її телекомунікаційного бізнесу в Україні. Операцію з купівлі "Vodafone Україна" було закрито наприкінці грудня 2019 року із залученням фінансування J.P. Morgan та RBI, ціна сягнула $734 млн, включно з відкладеним платежем на суму близько $84 млн.

Теги: #fitch #vodafone
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