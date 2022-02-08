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12:04 08.02.2022

ВР найближчим часом ухвалить низку законів про цифровізацію - Стефанчук

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ВР найближчим часом ухвалить низку законів про цифровізацію - Стефанчук

Верховна Рада України найближчим часом має намір ухвалити низку законів для цифровізації послуг.

"Парламент продовжує свою роботу над цифровізацією. Наразі триває робота над надзвичайно важливими законами, зокрема "Про хмарні послуги", "Про електронне резидентство", портфель законів про кібербезпеку та легалізацію баг-баунті й пентестів, закону "Про електронний перепис" тощо. І всі ці закони ми плануємо ухвалити вже найближчим часом", - повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час "Дія Саміт" у вівторок.

За його словами, також у 2022 році ВР планує оновити законодавство щодо захисту персональних даних та електронних довірчих послуг.

Теги: #рада #стефанчук #цифровізація
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