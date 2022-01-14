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16:01 14.01.2022

Нацрада з телерадіомовлення направить до НАЗК результати перевірки "Першого незалежного" щодо питання конфлікту інтересів із Шуфричем

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Нацрада з телерадіомовлення направить до НАЗК результати перевірки "Першого незалежного" щодо питання конфлікту інтересів із Шуфричем

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення направить до Національного агентства з питань запобігання корупції результати додаткової перевірки супутникового телеканалу "Перший незалежний" (ТОВ "Тайм медіа", Київ) для відповідного реагування на потенційний конфлікт інтересів кінцевого бенефіціарного власника медіа, народного депутата Нестора Шуфрича.

"Під час додаткової перевірки ТОВ "Тайм медіа" надало Національній раді пояснення щодо фактів у його структурі власності, які перевірялися на відповідність вимогам законодавства. Так, ліцензіат повідомив, що управління майном, ухвалення рішень щодо фінансових, кадрових питань і питань оперативно-господарської діяльності у товаристві здійснює його керівник", - наголошується у повідомленні регулятора.

Мовник також пояснив Нацраді, що Шуфричу належить 60% у статутному капіталі ТОВ "Медіахолдинг новини" (Київ). Отже, він через цю компанію володіє істотною участю у розмірі 100% у ТОВ "Тайм медіа".

"Оскільки Нестору Шуфричу належить більше ніж 50% статутного капіталу, відповідно до статті 1 закону України "Про телебачення і радіомовлення" саме він має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення", - наголошують у Нацраді.

При цьому в "Тайм медіа" регулятору повідомили, що враховано ризик потенційного конфлікту інтересів нового кінцевого бенефіціарного власника під час підписання договору.

"Враховуючи, що Нестор Шуфрич є народним депутатом України, з метою запобігання конфлікту інтересів було підписано договір управління майном, за яким корпоративні права (60% частки в статутному капіталі) ТОВ "Медіахолдинг новини" були передані в управління ТОВ "Комерційна інновація", м. Київ. Відповідно до нього права управителя обмежені, а також передбачено, що Нестор Шуфрич може достроково припинити дію договору управління в будь-який момент", - наголошується в повідомленні.

За підсумками перевірки Нацрада також вирішила направити результати перевірки до НАЗК для відповідного реагування, оскільки кінцевий бенефіціарний власник телеканалу Шуфрич одночасно є народним депутатом України та головою комітету Верховної Ради з питань свободи слова та, відповідно, має потенційний конфлікт інтересів.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року народний депутат фракції партії "Опозиційна платформа - За життя" Шуфрич став мажоритарним співвласником телеканалу "Перший незалежний" (ТОВ "Тайм медіа"), створеного колишніми співробітниками телеканалів, яких пов'язують з одним із лідерів "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком, зазначалося на сайті одного з цих каналів "112.Україна".

Теги: #телерадіомовлення #перший_незалежний #шуфрич #нацрада
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