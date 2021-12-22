Телеком

10:57 22.12.2021

Усі друковані ЗМІ в Україні повинні мати україномовну версію з 16 січня

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Усі друковані ЗМІ в Україні повинні мати україномовну версію з 16 січня

У Державному комітеті телебачення та радіомовлення України нагадують, що з 16 січня 2022 року всі загальноукраїнські та регіональні друковані ЗМІ в Україні мають видаватися державною мовою незалежно від того, чи публікується одночасно версія якоюсь іншою мовою, включно з російською.

Водночас у повідомленні прес-служби відомства зазначено, що для друкованих засобів масової інформації, у яких у свідоцтві про реєстрацію записано місцеву сферу розповсюдження, вимога про мову видання починає діяти з 16 липня 2024 року.

"Відповідно до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами (зокрема, російською) за умови, що одночасно з відповідним накладом видання іноземною мовою видається тираж цього видання на державному. Наклад українською мовою має бути виготовлений, і обов'язкові примірники мають бути надіслані відповідно до законодавства, навіть якщо, крім обов'язкових примірників, більше жоден екземпляр українською не вдасться розповсюдити", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що розповсюдження за передплатою друкованих видань російською допускається за умови забезпечення з боку їхніх засновників (співзасновників) можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою. У місці розповсюдження друкованого видання російською мовою розповсюджується такий засіб масової інформації державною, незалежно від цього, чи відбувається розповсюдження на платній основі чи на безоплатній, включно з безоплатним роздаванням.

"Також не можна вносити в друковані видання інформацію іншою мовою, зокрема оголошення, рекламну інформацію тощо. Винятки згадано в ч. 5 ст. 25 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної": під них підпадають англійська мова, офіційні мови Європейського Союзу, кримськотатарська, мови інших корінних народів України. Російська мова у цей перелік не потрапила", - йдеться в повідомленні.

У Держкомтелерадіо наголошують, що за порушення мовних вимог штраф становить від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6,8-8,5 тис грн), а повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8,5-11,9 тис. грн). Притягати порушників до адміністративної відповідальності Уповноважений із захисту державної мови зможе з 16 липня 2022 року.

Теги: #українська_мова #змі
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