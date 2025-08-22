Інтерфакс-Україна
Телеком
15:22 22.08.2025

PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів

2 хв читати

Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом в Україні PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів, де користувачі можуть перевіряти легальність онлайн-казино та подавати скарги, повідомило Міністерство з цифрової трансформації.

Як зазначено у телеграм-каналі відомства в п’ятницю, через систему також можна залишати скаргу на провайдера, який не блокує заборонені ресурси, та завантажувати базу сайтів нелегальних казино.

Згідно з ресурсом, наразі у базі 1531 домен. Зазначено, що 20 серпня вона була поповнена 48 новими доменами згідно з рішенням PlayCity від 2 липня цього року, а ще два домени знаходяться на опрацюванні.

Крім того, система виявляє копії онлайн-казино та пов’язані домени, щоб ті не мали змоги обійти обмеження.

Як повідомлялось, президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут під час наради учасників асоціації нагадав, що PlayCity — уже відновив процес закриття нелегальних казино та заблокував понад 1300 сайтів. PlayCity також оштрафувало на 3,2 млн грн вісім казино: ТОВ "Генезис Гейм", "Вінбосс", "БГГ Технолоджіз Україна", "Фьорст Елемент", "Ройал", ТОВ "Імперія Азарту", "Волна 4444" та "Паті Пленет". З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет Міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Теги: #playcity

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:09 25.07.2025
PlayCity оштрафувало "Труха Україна" на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино – Мінцифри

PlayCity оштрафувало "Труха Україна" на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино – Мінцифри

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

ОСТАННЄ

Поступления от "налога на Google" за 6 мес. выросли на 26% в евро и на 23% в долларах

Надходження від "податку на Google" за 6 міс. зросли на 26% в євро та на 23% в доларах

Польща стала першим зарубіжним ринком "Нової пошти" з локальним СЕО

Уряд остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП

"Нова пошта" розмістила облігації серії "H" на 1 млрд грн

"Укрпошта" закриває відділення у Костянтинівці

monobank почав розвивати мережу власних терміналів поповнення

Національний освітній проєкт CDTO Campus оголошує набір на лідерську програму з кібербезпеки для управлінців

Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі

"єДозвіл" перевірятиме документи для видачі ветеринарних ліцензій із застосуванням ШІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА