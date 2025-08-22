Державне агентство з контролю за гральним та лотерейним бізнесом в Україні PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних вебсайтів, де користувачі можуть перевіряти легальність онлайн-казино та подавати скарги, повідомило Міністерство з цифрової трансформації.

Як зазначено у телеграм-каналі відомства в п’ятницю, через систему також можна залишати скаргу на провайдера, який не блокує заборонені ресурси, та завантажувати базу сайтів нелегальних казино.

Згідно з ресурсом, наразі у базі 1531 домен. Зазначено, що 20 серпня вона була поповнена 48 новими доменами згідно з рішенням PlayCity від 2 липня цього року, а ще два домени знаходяться на опрацюванні.

Крім того, система виявляє копії онлайн-казино та пов’язані домени, щоб ті не мали змоги обійти обмеження.

Як повідомлялось, президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут під час наради учасників асоціації нагадав, що PlayCity — уже відновив процес закриття нелегальних казино та заблокував понад 1300 сайтів. PlayCity також оштрафувало на 3,2 млн грн вісім казино: ТОВ "Генезис Гейм", "Вінбосс", "БГГ Технолоджіз Україна", "Фьорст Елемент", "Ройал", ТОВ "Імперія Азарту", "Волна 4444" та "Паті Пленет". З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри. Кабінет Міністрів 21 березня ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади — агентства "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).