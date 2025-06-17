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18:44 17.06.2025

ШІ-стартап Маска xAI веде переговори щодо продажу акцій на $4,3 млрд - ЗМІ

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ШІ-стартап Маска xAI веде переговори щодо продажу акцій на $4,3 млрд - ЗМІ

Американський ШІ-стартап xAI Corp. Ілона Маска веде переговори про залучення $4,3 млрд за рахунок інвестицій в акціонерний капітал, повідомило Bloomberg із посиланням на інформацію, надану компанією інвесторам.

На початку червня, за даними агентства, стартап продав акції на суму $300 млн, а також отримав кредити на $5 млрд. Нове фінансування потрібне йому, оскільки він уже витратив більшу частину залучених раніше коштів.

Також xAI може отримати знижку в розмірі $650 млн від одного зі своїх виробників, що допоможе стартапу скоротити витрати.

Компанія xAI була заснована Маском у липні 2023 року. Першу версію ШІ-моделі Grok було випущено в листопаді того самого року, останню (третю) - у лютому 2025 року. Вартість xAI на кінець першого кварталу оцінювали приблизно в $80 млрд, за даними Bloomberg.

З часу створення і до початку цього року xAI залучила приблизно $14 млрд.

Теги: #маск #ші_стартап #акції

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