"Vodafone Україна" запустив AI-платформу для аналізу навантаження на мережу з метою економії е/е

Другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" ("Vodafone Україна", VFU) запустив AI-платформу, яка аналізує навантаження на мережу та автоматично відключає від електроенергії (е/е) незадіяне обладнання на базових станціях без втрати якості зв'язку.

"У нас дуже круті новини. Vodafone першим в Україні запровадив інноваційну технологію енергозбереження – PowerStar 2.0. Це розумна AI-платформа, яка аналізує навантаження на мережу та автоматично вимикає незадіяне обладнання на базових станціях без втрати якості зв'язку", - повідомила компанія в Телеграм-каналі.

Технологія вже працює на понад 6 тис. базових станціях мережі "Vodafone Україна".

За перший місяць завдяки використанню інноваційної технології вдалося заощадити 6,55% електроенергії – це понад 12 МВт/год за добу, йдеться в повідомленні.

"Особливо важливо це в умовах війни та загрози блекаутів, адже економія енергії означає довший час автономної роботи базових станцій від акумуляторів", - пояснив оператор.

Раніше CEO компанії Ольга Устинова повідомила, що "Vodafone Україна" запровадила "штучний інтелект" в call-центрі та в управлінні базовими станціями, що дало змогу збільшити ефективність. За її словами, завдяки програмному забезпеченню на основі "штучного інтелекту" кломпанія може аналізувати роботу близько 15 тис. своїх базових станцій і управляти їх навантаженням. Це дало можливість економити близько 5% електроенергії.

Також повідомлялось, що "Vodafone Україна" розробляє чат-ботів на основі ШІ для автоматизації комунікації з абонентами, а у майбутньому розглядає можливість продажу своїх ШI-рішень для потреб інших компаній.