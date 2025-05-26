NovaPay довів парк POS-терміналів у відділеннях "Нова пошта" до 7,5 тис. і планує досягти 10 тис. у 2025р

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) з групи компаній NOVA ("Нова пошта") з жовтня 2023 року довів кількість POS-терміналів у поштових відділеннях "Нової пошти" до 7,5 тис. і до кінця 2025 року планує збільшити його до 10 тис., повідомила пресслужба компанії.

"Трохи більше ніж за півтора року їхня кількість перевищила 7,5 тис. пристроїв, які працюють по всій країні. Наразі 75% платежів картками у відділеннях "Нової пошти" здійснюються через POS-термінали NovaPay", - ідеться в пресрелізі компанії у понеділок.

Зазначається, що у планах NovaPay не тільки довести мережу терміналів до 10 тис. одиниць до кінця 2025 року, а й вийти з цією технічною пропозицією на відкритий ринок – до інших компаній і партнерів.

"Інвестуючи у власну мережу терміналів, ми прагнули не лише замінити зовнішні рішення, а й повністю переосмислити клієнтський досвід (…), розрахунки стали швидшими: замість 22 секунд – 15, кількість технічних збоїв зменшилась, а наша залежність від сторонніх провайдерів мінімізувалась", - цитує пресслужба директора з інновацій NovaPay Олексія Рубана.

Як уточнили агентству в NovaPay, кількість ІD терміналів на вказаних пристроях перевищила 17 тис. й надалі збільшуватиметься до 5 на один пристрій.

Згідно інформації "Нова пошта", опублікованій у системі розкриття інформації SMIDA, кількість відділень, пунктів видачі та поштоматiв на кінець грудня 2024 року в Україні перевищила 37 тис. шт. Станом на 31 грудня 2024 року співвідношення власних та агентських відділень становило відповідно 1891 та 11 317 проти 1847 та 9614 станом на ту саму дату 2023 року.

За даними НБУ, на початок квітня кількість POS-терміналів NovaPay досягла 17,28 тис. порівняно із 11,08 тис. на початок року та 3,43 тис. на початок минулого року. За цим показником, згідно із інформацією НБУ, компанія вийшла на 4-те місце на ринку, на якому лідерами є ПриватБанк – 327,47 тис., Ощадбанк – 84,33 тис. та Райффайзен Банк – 35,78 тис.

У конкурента NovaPay "Укрпошти" мережа власних POS-терміналів складала на початок квітня 7,25 тис. порівняно із 7,28 тис. на початок цього року та 7,67 тис. на початок минулого.