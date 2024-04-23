NovaPay сформувала мережу з 2,8 тис POS-терміналів по Україні

Фінансова компанія NovaPay з групи компаній Nova за півроку встановила 2,8 тис. власних POS-терміналів у 1,9 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні, окрім тимчасово окупованих територій, ідеться в повідомленні компанії у вівторок.

"Наша мета - забезпечити всі відділення "Нової пошти" POS-терміналами NovaPay", - наводяться в релізі слова директора з інновацій NovaPay Олексія Рубана.

За його словами, встановлення власних POS-терміналів підвищує швидкість і безпеку в обслуговуванні, а також надає змогу оперативно вирішувати проблемні питання в разі збоїв техніки і не звертатися по допомогу до банків-партнерів.

В Україні мережа "Нової пошти" на початок цього року складалася з 11,46 тис. відділень і 15,59 тис. поштоматів у понад 10 тис. населених пунктах по всій Україні.

Як повідомлялося, NovaPay планує встановити 10 тис. POS-терміналів по Україні до 2025 року.

NovaPay - це заснований 2001 року міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" по всій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає 35% від загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

Загальна кількість транзакцій через NovaPay 2023 року досягла 354 млн, що на 31% більше за показник попереднього року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.