Megogo Books і "Нова пошта" запустили доставку книжок до 15 країн Європи

Онлайн-книгарня медіасервісу Megogo - Megogo Books і лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" запустили міжнародну доставку книжок до 15 країн Європи.

"Онлайн-книгарня Megogo Books запустила міжнародну доставку книжок до 15 країн Європи. Логістичним партнером проєкту є "Нова Пошта", - повідомила пресслужба Megogo в середу.

Міжнародна доставка здійснюється в 95 міст і 144 відділення у таких країнах як Велика Британія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Франція та Чехія.

Термін доставки складає до 7 днів, йдеться в повідомленні.

"Ми вже успішно співпрацюємо з "Новою поштою" на внутрішньому ринку, тому логічним кроком стало розширення цієї співпраці на міжнародний рівень, щоб забезпечити попит читачів в Європі. Ми розпочинаємо з країн, де проживає найбільше українців, але це лише початок міжнародних планів – у майбутньому можливе розширення географії", - цитує пресслужба медіасервісу Chief Content Officer Megogo Books Катерину Котвіцьку.

Для покупців за кордоном доступний увесь асортимент Megogo Books, що включає понад 200 видавництв та понад 16 тис. найменувань книжок від сучасної української літератури до класики та нон-фікшн, сказано в повідомленні.

Для власників українських передплат Megogo діє знижка 10% на обраний асортимент товарів.

Медіасервіс Megogo запустив онлайн-книгарню Megogo Books у грудні 2024 року.