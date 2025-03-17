Інтерфакс-Україна

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17:46 17.03.2025

Alphabet виділить провайдера лазерного інтернету Taara, залишиться міноритарієм

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Американська Alphabet Inc., материнська компанія Google, виділить із дочірнього інкубатора X компанію Taara, що спеціалізується на лазерному інтернеті, пише Financial Times.

Alphabet збереже міноритарний пакет у Taara, яка також залучила кошти від Series X Capital, зазначає газета. При цьому розмір посівного фінансування і фінансові цілі стартапу не розкриваються.

Попередником Taara був проєкт Loon, закритий 2021 року через політичні та регуляторні проблеми і складнощі реалізації. Його концепція передбачала надання у віддалених районах послуг телефонного зв'язку та доступу до інтернету через мережу з тисяч повітряних куль на кордоні космосу, які сполучаються між собою за допомогою світлових променів.

Taara адаптувала технології Loon і передає сигнал за допомогою лазера між вишками розміром зі світлофор. Така система надає змогу передавати дані зі швидкістю 20 Гбіт/с на відстань у 20 км, доповнюючи традиційні оптоволоконні мережі за відносно невеликих витрат.

Штат Taara налічує близько 20 осіб, але компанія активно його розширює. Вона працює в 12 країнах, включно з Індією і деякими державами Африки. Зокрема, її розташовані за 5 км одна від одної станції пов'язують між собою столицю Республіки Конго Браззавіль і столицю Демократичної Республіки Конго Кіншасу, розташовані по різні береги річки Конго. Також послуги стартапу дають змогу розвантажити мобільні мережі під час музичного фестивалю "Коачелла" в Каліфорнії.

Taara співпрацює з великими телекомунікаційними компаніями на кшталт Bharti Airtel і T-Mobile, допомагаючи їм розширювати покриття на віддалені райони та всередині міст зі щільною забудовою, де дорого або неможливо прокласти кабель.

Тим часом супутниковий інтернет Starlink, як найефективніший у віддалених районах, наразі не може конкурувати з оптоволоконним або лазерним інтернетом у містах, оскільки його пропускна спроможність із розрахунку на одиницю площі обмежена, а швидкість передавання даних знижується зі збільшенням щільності населення.

Теги: #google #лазерний_інтернет

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