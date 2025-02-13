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18:57 13.02.2025

Квантові комп'ютери зможуть приносити практичну користь через п'ять-десять років - СЕО Google

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Квантові комп'ютери зможуть приносити практичну користь через п'ять-десять років - СЕО Google

Квантові комп'ютери зможуть приносити практичну користь через п'ять-десять років, вважає головний виконавчий директор американської Google та її материнської компанії Alphabet Inc. Сундар Пічаї. Він заявив про це на Всесвітньому урядовому саміті (World Governments Summit) у Дубаї.

"Поточна ситуація з розвитком квантових обчислень нагадує мені ситуацію з розвитком ШІ в 2010-х, коли ми працювали над [ШІ-проектом] Google Brain", - сказав Пічаї.

Він також відзначив нещодавній прорив Google у сфері квантових чипів, що дав змогу дослідникам за п'ять хвилин розв'язати проблему, на яку сучасним суперкомп'ютерам знадобилося б "більше часу, ніж існує наш всесвіт".

"Прогрес у квантових обчисленнях відчутно цікавий", - заявив він.

Квантові комп'ютери дають змогу значно прискорити обробку даних, але поки що їх використовують переважно в дослідницьких цілях. Глава Nvidia Corp. Дженсен Хуан у січні говорив, що "дуже корисні" квантові комп'ютери навряд чи з'являться раніше, ніж через десятки років.

Теги: #google #квантові_обчислення

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