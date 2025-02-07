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12:11 07.02.2025

"Vodafone Україна" погодив відтермінування погашення євробондів на 2 роки під зростання ставки і 2% винагороду

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"Vodafone Україна" погодив відтермінування погашення євробондів на 2 роки під зростання ставки і 2% винагороду

ПрАТ "ВФ Україна" ("Vodafone Україна"), другий за величиною оператор мобільного зв'язку в країні, погодив з утримувачами своїх єврооблігацій на $399,88 млн відтермінувати їх погашення на два роки - до 11 лютого 2027 року, запропонувавши частково погасити $99,88 млн плюс накопичені відсотки, підвищити ставку купона з 6,2% до 9,625% і виплатити винагороду 2% від номіналу.

Згідно з повідомленням компанії на Ірландській фондовій біржі, відповідне рішення збори утримувачів єврооблігацій прийняли 5 лютого.

"Відповідно, документація про внесення змін була підписана й набуде повної чинності після отримання повідомлення НБУ, що, як очікується, відбудеться приблизно 6 лютого 2025 року. Очікується, що дата платежу настане приблизно 11 лютого 2025 року", – відзначається у інформації на біржі.

Раніше цю пропозицію "Vodafone Україна" погодила зі спеціальним комітетом власників 31% облігацій та іншим власником облігацій, які в сукупності володіли 49% усіх облігацій.

Компанія звернулася з таким запитом до утримувачів її єврооблігацій через обмеження Національного банку України, введені після початку повномасштабної агресії РФ: хоча у компанії є для необхідні гривні всередині країни, вона не може купляти за них валюту для погашення облігацій за межами країни. В той же час після деяких послаблень цих обмежень "Vodafone Україна" може обслуговувати відсотки за єврооблігаціями.

У січні-вересні 2024 року компанія досягла зростання виручки на 13% - до 18,1 млрд грн і зростання операційного прибутку на 6% - до 9,6 млрд грн, хоча чистий прибуток знизився, переважно через коливання валютних курсів, на 23% - до 2,9 млрд грн. Її клієнтська база зросла на 4,7% - до 15,9 млн, ARPU - на 8,9%, до 122,4 грн на місяць.

Зазначалось, що станом на 30 вересня 2024 року "Vodafone Україна" володів 12,7 млрд грн ($308 млн) вільних грошових коштів, їхніх еквівалентів і депозитів (зокрема, державні облігації) і мав чистий борг у розмірі 10,1 млрд грн ($244 млн), а на цей момент вільні грошові кошти скоротилися до приблизно $270 млн. Компанія також уклала кредитну лінію з українським банком, у межах якої вона може отримати додатково $50 млн фінансування в Україні, але поки що не скористалася нею.

В інформації зазначено, що за підтримки свого акціонера "Vodafone Україна" накопичив $53,5 млн на своєму офшорному банківському рахунку, і цю суму може бути збільшено завдяки кредиту його акціонера Telco Investment BV на $53,5 млн. За два роки відстрочки "Vodafone Україна" має намір накопичити достатні кошти за межами України, які дадуть йому змогу повністю погасити єврооблігації.

Допомогу в здійсненні операції компанії надавав J.P. Morgan Securities plc.

На Франкфуртській біржі єврооблігації "Vodafone Україна" котируються за курсом 99% номіналу, тоді як перед початком пропозиції ціна складала 89%.

Як повідомлялося, 14 лютого 2024 року уряд України звернувся до Національного банку з клопотанням дозволити продаж валюти великим українським компаніям і холдингам і подальше її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями і з західними кредиторами. До списку увійшли "ВФ Україна", компанії з трубно-колісного холдингу "Інтерпайп", найбільшого гірничо-металургійного холдингу "Метінвест", агрохолдингу "Кернел" і трьох холдингів "ДТЕК": "ДТЕК Енерго", "ДТЕК ВДЕ" і "ДТЕК Нафтогаз".

Однак Нацбанк не став задовольняти ці клопотання, а в травні та липні пом'якшив валютні обмеження, полегшивши обслуговування корпоративних єврооблігацій, тоді як їх погашення залишається проблемою. У серпні "Vodafone Україна" виплатив черговий процентний дохід за єврооблігаціями на суму $12,4 млн з українського банківського рахунку компанії.

З грудня 2019 року "Vodafone Україна" входить до складу NEQSOL Holding - диверсифікованої групи компаній, що працюють в енергетичній, телекомунікаційній, високотехнологічній та будівельній галузях.

Теги: #vodafone #євробонди

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