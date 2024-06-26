Спорт

11:10 26.06.2024

НОК представив колекцію нової олімпійської форми для нацзбірної команди України від польської компанії 4F

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НОК представив колекцію нової олімпійської форми для нацзбірної команди України від польської компанії 4F
Фото: https://noc-ukr.org/news/24968/#8

Національний олімпійський комітет України (НОК) представив колекцію нової олімпійської форми для національної збірної команди України від польської компанії 4F.

"На головній світовій мультиспортивній події чотириріччя - Іграх XXXIII Олімпіади, національна збірна команда України постане в абсолютно новому образі, який створила й виготовила польська компанія 4F - новий спонсором НОК України", - ідеться в повідомленні пресслужби НОК.

Зазначено, що закодоване слово "Перемога", приховане в орнаментах і деталях нової форми, нагадуватиме спортсменам і вболівальникам про те, що кожна гра, кожен поєдинок, кожен виступ - "крок до великої Перемоги".

Крім того, у комітеті звернули увагу, що особливістю дизайну нової колекції олімпійської форми є елементи вишивки.

"Традиційні українські орнаменти переплелися із сучасними тенденціями, утворюючи гармонійний та стильний образ. Крім того, на формі присутні зображення колосків, які асоціюються в кожного українця з життям, достатком і родючістю рідної землі", - йдеться в повідомленні.

У НОК повідомили, що українські спортсмени будуть у такій екіпіровці від 4F під час усіх офіційних церемоній і заходів, зокрема на параді атлетів з нагоди відкриття та закриття Олімпійських ігор, церемонії вручення медалей та поза змагальними аренами.

Теги: #форма #4f #нок

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