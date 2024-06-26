НОК представив колекцію нової олімпійської форми для нацзбірної команди України від польської компанії 4F
Національний олімпійський комітет України (НОК) представив колекцію нової олімпійської форми для національної збірної команди України від польської компанії 4F.
"На головній світовій мультиспортивній події чотириріччя - Іграх XXXIII Олімпіади, національна збірна команда України постане в абсолютно новому образі, який створила й виготовила польська компанія 4F - новий спонсором НОК України", - ідеться в повідомленні пресслужби НОК.
Зазначено, що закодоване слово "Перемога", приховане в орнаментах і деталях нової форми, нагадуватиме спортсменам і вболівальникам про те, що кожна гра, кожен поєдинок, кожен виступ - "крок до великої Перемоги".
Крім того, у комітеті звернули увагу, що особливістю дизайну нової колекції олімпійської форми є елементи вишивки.
"Традиційні українські орнаменти переплелися із сучасними тенденціями, утворюючи гармонійний та стильний образ. Крім того, на формі присутні зображення колосків, які асоціюються в кожного українця з життям, достатком і родючістю рідної землі", - йдеться в повідомленні.
У НОК повідомили, що українські спортсмени будуть у такій екіпіровці від 4F під час усіх офіційних церемоній і заходів, зокрема на параді атлетів з нагоди відкриття та закриття Олімпійських ігор, церемонії вручення медалей та поза змагальними аренами.