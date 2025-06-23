ФОРМА представила місцеорієнтований проєкт "Шубін" в Павільйоні культури на ВДНГ

Архітектурне бюро ФОРМА презентувало нову виставку-місцеорієнтований проєкт "Шубін" (SHUBIN) художника Сема Левітта в Павільйоні культури (№13) на території Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ, Київ)

“Коли ми спілкувались, Сем зазначив, що він відчуває і бачить, наскільки важливо робити те, що ми робимо. Зробити щось, щоб люди, які залишаються в Україні, не втрачали надію”, - зазначила співзасновниця бюро Ірина Мірошникова під час презентації виставки в Києві в четвер.

За її словами, ця виставка буде тривати повних два місяці, а також запланована низка інших подій - цикл розмов і кінопоказів Shubin Talks, що розпочався 20 червня, організований спільно з дослідницею Марією Нощенко та редакторкою Катериною Хімей.

Як пояснюють організатори виставки, на майданчику відбуватиметься робота в колишньому виставковому залі радянських часів в Києві, який спочатку був призначений для демонстрації розвитку вугільної промисловості країни. Вони вважають, що втручання Левітта залучає павільйон як сцену, так і предмета. Через вивіски, скульптурні роботи, відео та новозапущену публічну програму Шубін (SHUBIN) задає критичні питання про звʼязок архітектури між представництвом та ресурсами, виставкою та видобуванням.

Підкреслюється, що імʼя Шубін викликає історію-привид зі східноукраїнського гірничого фольклору - неоднозначного і мінливого емісара шахти. Шубін зображений як провідник через будівлю, яка формується зміненими ідеологіями та матеріальними економіками, що відображає історії праці, втрат та трансформацій.

Від неону при вході в мінеральну схему світлодіодного екрану всередині Шубін використовує асоціацію оптичної з когнітивною прозорістю до короткого замикання припущення про чіткість і непрозорість.

“Щоб Україна процвітала, важливо, щоб люди, які залишаються, були паротягами радіальних цінностей і ми хочемо в них вкладати. В нашій концепції було закладено, що саме ця будівля – це мистецький простір. Процес створення цього простору, його ревіталізація і відбудова не менш важливий, ніж те, що саме ми будуємо в країні”, - сказав гендиректор ВДНГ Євген Мушкін.

Проєкт реалізовано за ініціативи та підтримки неприбуткової платформи RIBBON International.