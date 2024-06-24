Спорт

00:52 24.06.2024

Українська збірна завоювала 5 медалей, зокрема 2 золотих, на Євро-24 з плавання

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Українська збірна завоювала 5 медалей, зокрема 2 золотих, на Євро-24 з плавання

Збірна України успішно виступила на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що завершився в Белграді, наші спортсмени вибороли п'ять різних медалей, зокрема дві золоті, і посіли сьоме місце в неофіційному "медальному" заліку, повідомляє Суспільне.Спорт у неділю.

На турнірі розіграли нагороди з чотирьох видів спорту: плавання, стрибки у воду, плавання на відкритій воді та артистичне плавання. За підсумками сьомого дня змагань національна збірна України поповнила свій залік двома золотими, однією срібною та двома бронзовими нагородами.

Загалом наші спортсмени вийшли до 14 фіналів змагань. Першу золоту медаль збірній приніс Олександр Желтяков, який уперше в кар'єрі переміг у 200-метрівці на спині. Також "золото" виборов Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем. В іншому фіналі на дистанції 1500 м він узяв "срібло", поступившись лише турку Казею Тунджелі. Владислав Бухов на дистанції 50 метрів вільним стилем фінішував третім. Іншу "бронзу" заслужили Олександр Желтяков, Володимир Лісовець, Арсеній Ковальов та Ілля Линник в естафеті 4х100 метрів комплексом.

Євро-2024 з плавання, нагороди збірної України:

"Золото": Олександр Желтяков (200 м, на спині), Михайло Романчук (800 м, вільний стиль)

"Срібло": Михайло Романчук (1500 м, вільний стиль)

"Бронза": Владислав Бухов (50 м, вільний стиль), Олександр Желтяков, Володимир Лісовець, Арсеній Ковальов, Ілля Линник (4х100 метрів, комплекс)

Євро-2024 — останній великий міжнародний турнір серед плавців перед літніми Олімпійськими іграми в Парижі. Олімпійські ліцензії наразі мають чотири українці: Михайло Романчук, Владислав Бухов, Олександр Желтяков та Денис Кесіль.

Теги: #україна #чемпіонат #європа #плавання

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