Спорт

15:35 21.06.2024

Україна у п'ятницю проведе другий матч на Євро-2024 зі Словаччиною

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Україна у п'ятницю проведе другий матч на Євро-2024 зі Словаччиною

Україна у п'ятницю проведе другий матч на чемпіонаті Європи-2024 з футболу зі збірною Словаччини.

Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом на стадіоні в Дюссельдорфі.

На ньому працюватиме суддівська бригада з Англії на чолі з Майклом Олівером (Michael Oliver).

Згідно з повідомленням Української асоціації футболу (УАФ), у стартовому складі України вийдуть: Анатолій Трубін, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Олександр Зінченко, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Григорій Судаков, Андрій Ярмоленко, Михайло Мудрик і Артем Довбик.

Як повідомлялося, перший матч Україна програла Румунії з рахунком 0:3.

У рамках групового турніру Євро-2024 Україна також зіграє 26 червня зі збірною Бельгії.

Теги: #спорт #футбол

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