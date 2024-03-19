МОК: 12 "нейтральних російських спортсменів" пройшли кваліфікацію на ОІ-2024, максимальна кількість - 55; їхньої участі у відкритті не буде

Пройти відбір на літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі можуть 36 "нейтральних спортсменів із російським паспортом" і 22 - із білоруським, максимально можлива кількість - 55 і 28, заявив директор департаменту зв'язків із національними олімпійськими комітетами МОК Джеймс Маклауд.

"Наші експерти прогнозують, що, ймовірно, у підсумку відбір пройдуть ще 36 нейтральних спортсменів з російським паспортом і 22 - з білоруським", - сказав Маклауд на пресконференції МОК у вівторок.

Він додав, що максимально можлива цифра - 55 і 28 "нейтральних" спортсменів відповідно.

За його словами, наразі кваліфікацію на Олімпіаду пройшли 12 "нейтральних" спортсменів із російським паспортом і сім - із білоруським. Загалом на Іграх уже розподілено 6 тис. квот для спортсменів.

Маклауд наголосив, що 23 червня завершуються змагання з відбору на Олімпіаду в Парижі, а заявки на участь приймаються до 8 липня. "Ці терміни стосуються всіх учасників, зокрема й нейтральних", - сказав він.

За його словами, МОК також вирішив, що російські "нейтральні" спортсмени не братимуть участі у відкритті Олімпійських ігор у Парижі 2024 року, рішення щодо їхньої участі в закритті Олімпіади буде ухвалено пізніше.

У грудні минулого року МОК допустив російських і білоруських атлетів до участі в нейтральному статусі в Олімпіаді 2024 року в Парижі. У критеріях допуску на літню Олімпіаду, зокрема, зазначено, що спортсмени з російськими та білоруськими паспортами зможуть виступати там тільки як індивідуальні нейтральні атлети, команди до змагань допущені не будуть. Спортсменів і персонал, що працює з ними, не допустять на ОІ, якщо вони активно висловлюються на підтримку так званої "спецоперації в Україні" або значаться в армії чи органах безпеки своїх країн.

Використання прапорів, гімнів, кольорів і будь-яких інших ідентифікаторів Росії або Білорусі також заборонено, офіційні особи з цих країн не зможуть поїхати на Олімпіаду.

Крім іншого, спортсмени повинні будуть пройти перевірку на допінг і підписати оновлені умови участі, які включають обіцянку поважати олімпійську хартію.

28 березня минулого року МОК рекомендував міжнародним федераціям допустити росіян і білорусів до змагань за умови, що вони не підтримують так званої "спецоперації" і не мають стосунку до військових спортивних товариств.