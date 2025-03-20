Інтерфакс-Україна

Спорт

23:52 20.03.2025

Збірна України виграла у Бельгії з рахунком 3:1 в плейофі Ліги націй УЄФА

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Національна збірна України у домашньому матчі плейофу Ліги націй УЄФА проти збірної Бельгії виграла з рахунком 3:1.

Збірна Бельгії відкрила рахунок у матчі на 40' із голу Лукаку після виконання штрафного удару. У другому таймі ініціативою заволоділи футболісти збірної України. На 60' після помилки Де Вінтера гол забив Гуцуляк. На 73' гол у ворота бельгійців забив Ванат. Після розіграшу кутового на 78' Забарний спрямував м'яч у ворота збірної Бельгії.

Поєдинок відбувся в Мурсії (Іспанія) на "Стадіон Енріке Рока де Мурсія" (Estadio Enrique Roca de Murcia), за погодженням з Королівською іспанською федерацією футболу.

Матч-відповідь відбудеться 23 березня в Бельгії.

Джерело: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F#sie=m;/g/11wr3dfp8y;2;/m/0102dmdr;dt;fp;1;;;

Теги: #бельгія #футбол

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