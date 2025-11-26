Україна виграла медальний залік Дефлімпійських ігор-2025 у Токіо – ЗМІ

Україна виграла медальний залік літніх Дефлімпійських ігор-2025, що завершилися у Токіо, повідомляє "Суспільне. Спорт".

Збірна України за підсумками 12 змагальних днів здобули ювілейні 100 медалей, 32 з них — "золотих", 39 – "срібних" та 29 "бронзових, всього українці виборювали нагороди у 13 видах спорту.

За повідомленням, такий результат є другим найкращим доробком України в історії виступів на Дефлімпіаді після 138 медалей у 2021 році.

На другому місті у заліку США з 52 медалями, з яких 32 – "золотих", 12 – "срібних" та 8 бронзових.

На третьому місті хазяї змагань, збірна Японії здобула 36 нагород, серед яких 17 – "золотих", 7 – "срібних" та 12 – "бронзових".