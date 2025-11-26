Інтерфакс-Україна
Спорт
18:15 26.11.2025

Україна виграла медальний залік Дефлімпійських ігор-2025 у Токіо – ЗМІ

1 хв читати

Україна виграла медальний залік літніх Дефлімпійських ігор-2025, що завершилися у Токіо, повідомляє "Суспільне. Спорт".

Збірна України за підсумками 12 змагальних днів здобули ювілейні 100 медалей, 32 з них — "золотих", 39 – "срібних" та 29 "бронзових, всього українці виборювали нагороди у 13 видах спорту.

За повідомленням, такий результат є другим найкращим доробком України в історії виступів на Дефлімпіаді після 138 медалей у 2021 році.

На другому місті у заліку США з 52 медалями, з яких 32 – "золотих", 12 – "срібних" та 8 бронзових.

На третьому місті хазяї змагань, збірна Японії здобула 36 нагород, серед яких 17 – "золотих", 7 – "срібних" та 12 – "бронзових".

Теги: #дефлімпійські_ігри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 16.03.2024
Зеленський нагородив спортсменів, завдяки яким Україна вперше посіла найвище місце в загальнокомандному заліку на Дефлімпійських іграх

Зеленський нагородив спортсменів, завдяки яким Україна вперше посіла найвище місце в загальнокомандному заліку на Дефлімпійських іграх

ВАЖЛИВЕ

Збірна України обіграла збірну Ісландії з рахунком 2:0 і вийшла у плейоф відбору ЧС-2026

Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство РФ та Білорусі

Збірна команда України прийме участь у Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

Уряд очікує від спортсменів понад 6,5 тис. нагород на міжнародних змаганнях в 2025-2026рр - проєкт Програми дій уряду

Збірна України виграла у Бельгії з рахунком 3:1 в плейофі Ліги націй УЄФА

ОСТАННЄ

Україна має пройти Швецію для подальшої боротьби за путівку на ЧС-2026 з футболу

Україна закликала World Aquatics переглянути допуск російських та білоруських спортсменів до командних змагань

Збірна України обіграла збірну Ісландії з рахунком 2:0 і вийшла у плейоф відбору ЧС-2026

Міністри та урядовці країн-партнерів просять МПК надати роз'яснення щодо наслідків повернення НПК Росії та Білорусі

Мінспорту позбавило самбіста Риндовського спортивних звань

Україна закликає МОК та Міжнародний союз ковзанярів перевірити порушення "нейтрального статусу" російських спортсменів

Жіноча збірна України з важкої атлетики виграла Чемпіонат Європи

Міністр спорту про очікування від Олімпіади-2026: Є надії на фрістайл і біатлон

Міністр спорту Бідний: починаємо відраховувати 100 днів до участі наших спортсменів у зимовій Олімпіаді-2026 в Італії

"Суспільне" буде ексклюзивним транслятором зимової Олімпіади-2026 в Італії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА