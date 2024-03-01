Спорт

11:27 01.03.2024

Міжнародна федерація дзюдо порушує рекомендації МОК щодо допуску до змагань представників країн-агресорів - НОК

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Міжнародна федерація дзюдо порушує рекомендації МОК щодо допуску до змагань представників країн-агресорів - НОК

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт разом з в. о. міністра молоді та спорту Матвієм Бідним і президентом Федерації дзюдо України Михайлом Кошляком звернулися до Міжнародної федерації дзюдо (IJF) з огляду на те, що серед спортсменів, яким було дозволено брати участь у турнірі серії Grand Slam, що відбудеться у Ташкенті (Узбекистан) із 1 до 3 березня, є ті, хто підтримує війну РФ проти України.

Згідно з повідомленням пресслужби НОК, у листі президенту МОК Томасу Баху та президенту IJF Маріусу Візеру наголошується, що дзюдоїстку Мадіну Таймазову сфотографували для російських пропагандистських ресурсів на тлі зображення президента РФ Володимира Путіна та літери Z, а також у квітні 2022 року вона брала участь у пропагандистських заходах.

Спортсмени Інал Тасоєв, Яго Абуладзе, Арман Адамян і Дар'я Владимірова в соціальних мережах підтримували публікації російських окупантів і пропагандистів.

"Допуск цих спортсменів до Grand Slam в Ташкенті суперечить рішенням та рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року та 8 грудня 2023 року. Такі спортсмени не можуть брати участь у міжнародних змаганнях, включаючи кваліфікаційні турніри до Парижу-2024", - ідеться в повідомленні.

З огляду на це, українські спортивні відомства закликають Міжнародну федерацію дзюдо врахувати цю інформацію і вжити заходів у межах компетенції, щоб не допустити російських і білоруських спортсменів - прихильників війни проти України, до участі в міжнародних змаганнях, включно з Grand Slam в Ташкенті та іншими кваліфікаційними турнірами до Олімпійських ігор.

Теги: #нок #мок #дзюдо #порушення

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