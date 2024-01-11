Всесвітня федерація керлінгу продовжила заборону участі спортсменів із РФ та Білорусі в міжнародних змаганнях

Всесвітня федерація керлінгу (WCF) продовжила заборону участі спортсменів із Росії та Білорусі в міжнародних змаганнях, повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).

"За результатами засідання Ради Всесвітньої федерації керлінгу було прийнято рішення продовжити усунення Білорусі та Росії від участі у змаганнях з керлінгу до кінця сезону 2023–2024 років", - ідеться в повідомленні НОК.

Зазначається, що обидві країни раніше були відсторонені від участі в міжнародних змаганнях із керлінгу до 31 грудня 2023 року.

"На думку Правління WCF, присутність учасників з цих країн на змаганнях може зашкодити заходу, зокрема поставити під загрозу безпеку учасників, чи порядок проведення змагань", - ідеться в повідомленні.