Спорт

12:48 25.05.2023

Ізраїльські інвестори побудують у Бучі спорткомплекс за $1,2 млн

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Група ізраїльських інвесторів планують відкрити в Бучі сучасний спорткомплекс площею 2,7 тис. кв. м, передбачувані інвестиції $1,2 млн, пише The Jerusalem Post.

"Як і багато інших міст України, Буча перебуває в процесі реконструкції та отримує приплив міжнародних бюджетів. Однак фінансування недостатньо. Багато міст країни не в змозі самостійно впоратися з відшкодуванням збитків і потребують допомоги підприємницьких компаній та іноземних виконавчих компаній у найрізноманітніших галузях, особливо в сферах нерухомості, здоров'я та відпочинку, інфраструктури", - процитовано слова представника інвесторів Алекса Сотовського.

Повідомляють, що майбутній спорткомплекс у Бучі розташований у новому сучасному торговому центрі, побудованому в місті два роки тому. Відкриття спорткомплексу заплановано на серпень цього року.

У ньому буде плавальний басейн, дитячі басейни з підігрівом, спеціальний басейн для немовлят, спа-зона з роздягальнями, джакузі, сауна, спеціалізовані зали для різних спортивних дисциплін, тренажерна зала, зона для функціональних тренувальних зон, спеціально відведені місця для індивідуальних та групових тренувань, комплекс бойових мистецтв та центр захопливих занять для дітей, що включатиме літні табори, різноманітні спортивні секції та ігрові кімнати.

За словами Сотовського, фізичне відродження українських міст має доповнюватися зусиллями з психологічного та емоційного зцілення, яке необхідне жителям країни, особливо тим, хто проживає в охоплених конфліктами районах.

"Багато досліджень показують, що заняття спортом позитивно впливають на психіку і дуже допомагають у зниженні стресу, боротьбі з тривогою і поліпшенні настрою. В Україні люди жадають цього. Вони шукають знайомі точки розсудливості та нормальності. Українці намагаються повернутися до нормального життя і відновити своє життя, зокрема за рахунок занять спортом", - додав він.

За його словами, вже відзначено значне зростання попиту на реєстрацію в спортзалах в основних містах країни, і очікується, що потік збільшуватиметься мірою того, як країна повернеться до нормального життя.

Теги: #буча #спорткомплекс #нерухомість

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