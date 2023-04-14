У Мінспорту поки що не визначилися з питання участі збірної України з футболу у відбіркових матчах Євро-2024 - заступник міністра

У Міністерстві молоді та спорту поки що не знають, чи братиме збірна України з футболу участь у відбіркових матчах Євро-2024, на які допущено збірну Білорусі, заявив заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Рішення ухвалюватиме Федерація футболу України. Думаю, у нас ще достатньо часу, щоб вивірити позиції. Я знаю, що там вони змагатимуться в різних групах і не перетинатимуться в межах одного заходу. Будемо дивитися", - сказав він в ефірі національного телемарафону в п'ятницю вдень.

Водночас, за його словами, комісія Мінспорту щодо позбавлення федерацій статусу національних розглядатиме окремо кожну ситуацію і враховуватиме позиції федерацій.

Як повідомлялося, 12 квітня Міністерство молоді та спорту України заборонило офіційним делегаціям українських національних збірних команд з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, у яких беруть участь спортсмени з РФ або Білорусі.