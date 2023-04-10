Спорт

12:05 10.04.2023

Німеччина готова заборонити в'їзд до країни російським спортсменам, навіть якщо їх буде допущено до міжнародних змагань, - глава МВС

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Німеччина готова заборонити в'їзд до країни російським спортсменам, навіть якщо їх буде допущено до міжнародних змагань, - глава МВС

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) пригрозила заборонити російським спортсменам в'їзд до країни, якщо Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустить їх до змагань.

"Країни, в яких відбуваються великі спортивні заходи, не безсилі. Вони в змозі контролювати, чи можуть росіяни справді брати участь, видаючи візи", - заявила міністр в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke.

Отже, наголосила вона, якщо змагання організовуються в Німеччині, німецький уряд зможе діяти відповідно.

"Тут ми завжди діятимемо з чіткою позицією", - зазначила Фезер.

Відкриття міжнародних змагань для спортсменів із Росії було б "ляпасом українським спортсменам", наголосила міністр.

"Запропонувати розпалювачу війни Путіну сцену пропаганди - означає зрадити всі цінності спорту", - вважає вона.

Як повідомлялося, 28 березня Міжнародний олімпійський комітет рекомендував, щоб російські та білоруські спортсмени брали участь у міжнародних змаганнях індивідуально під нейтральним прапором. Міністерство молоді та спорту України засудило це рішення, а Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри Олімпіади 2024 року, в яких беруть участь представники РФ і Білорусі.

Теги: #рф #спортсмени #німеччина

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