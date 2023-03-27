Спорт

15:54 27.03.2023

Видатні спортсмени столиці отримуватимуть стипендію київського міського голови

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Видатні спортсмени столиці отримуватимуть стипендію київського міського голови

Видатним спортсменам, чиї досягнення сприяють утвердженню міжнародного авторитету Києва як спортивної столиці європейської держави, один раз на рік присуджуватимуть стипендію київського міського голови, повідомляє пресслужба Київської міськради.

"Цьогоріч конкурсна комісія, утворена департаментом молоді та спорту, присудила стипендію 88 таким спортсменам. Відповідні розпорядження підписав мер Києва Віталій Кличко", - йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному порталі столиці в понеділок.

Як інформує пресслужба, висувати претендентів на здобуття стипендії можуть фізкультурно-спортивні товариства і відомства, федерації з видів спорту та спортивні федерації осіб з інвалідністю міста Києва.

Претендентами можуть бути спортсмени та спортсмени з інвалідністю, які є громадянами України та членами збірних команд Києва, а також протягом попередніх двох років: посіли з першого до десятого місця на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу з олімпійських видів спорту та з першого до шостого місця на чемпіонатах Європи з олімпійських видів спорту; посіли з першого до третього місця на чемпіонатах світу з неолімпійських видів спорту та перше місце на чемпіонатах Європи з неолімпійських видів спорту; отримали ліцензію на право представляти країну на літніх або зимових Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх згідно з офіційними протоколами змагань.

Як повідомляється, щороку планується присуджувати видатним спортсменам не більше ніж 100 таких стипендій. Виплачуватимуть стипендії щомісяця в розмірі чотирьох прожиткових мінімумів на одну працездатну особу.

З 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб становить 2684 грн.

 

Теги: #кмда #спортсмени

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