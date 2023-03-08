6 українських гравців у сквош увійшли до ТОП-10 у своїх вікових категоріях

За підсумками 2022 року 6 українських юніорів гравців у сквош увійшли до ТОП-10 у своїх вікових категоріях.

У 2022 український спорт, незважаючи на війну, не тільки вистояв, а й продовжив розвиватися. Наші спортсмени в цей непростий час продовжують радувати нас гідними результатами на міжнародній арені. І якщо в таких випадках для таких популярних у нас видів спорту, як футбол або бокс, вдалося зберегти довоєнний потенціал розвитку, то багато менш відомих дисциплін зіткнулися минулого року з відчутними труднощами. Тут можна згадати як скасування або перенесення змагань, так і порушення тренувального процесу.

Сквош загалом успішно впорався з викликами 2022 року, зберігши позитивну динаміку розвитку. У серпні на кортах столичного фітнес-центру "SPORT LIFE" пройшов благодійний турнір "Zenit Ukraine Open 2022". У ньому за нагороди в 5 категоріях поборолися спортсмени з Румунії, США, Молдови, Литви, а також гравці з багатьох областей України.

Організатори найбільшого сквош-турніру в Україні планують його проведення і цього року.

"Сподіваємося, що наш турнір Zenit повернеться цього року до сонячної Одеси, з якої він змушений був переміститися до Києва через воєнні дії", - заявив один з організаторів цього сквош-турніру Максим Уракін.

Дуже хороші результати на кортах міжнародних турнірів демонструють українські юніори. Зокрема, шість українських спортсменів входять до ТОП-10 у своїх вікових категоріях. З них найбільшого результату торік зміг домогтися Дмитро Щербаков, який посідає на сьогодні другу позицію у світовому рейтингу молодих сквошистів BU19.

Детальніше про позиції українських юніорів у світових сквош-рейтингах ви можете дізнатися з інфографіки:

Як заявив глава напряму ракеточних видів спорту мережі SportLife Дмитро Щербаков, 2022 року наші юніори довели, що вони одні з найсильніших у Європі.

"На командному чемпіонаті Європи-2022 серед юніорів до 17 років, наші сквошисти здобули бронзу, пропустивши вперед себе тільки Англію і Францію", - підкреслив Щербаков.

Тренер зі сквошу дітей та юніорів В'ячеслав Савелов подякував усім, хто підтримував цей вид спорту 2022 року.

"Велике спасибі спонсорам, меценатам, тренерам, батькам наших хлопців і всім тим, хто підтримував і підтримує український сквош і наших спортсменів у цей непростий час", - наголосив він.

Високі результати наших спортсменів як у молодіжних, так і в дорослих рейтингах дають надію на успішний розвиток сквошу в Україні й у 2023 році.