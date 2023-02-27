Україна впровадила санкції проти російських спортсменів Ісінбаєвої, Попова, Тарпищева і почесного президента Олімпійського комітету РФ Смирнова - Гутцайт

Президент України Володимир Зеленський застосував санкції до російських спортсменів Олени Єсінбаєвої, Олександра Попова, Шаміля Тарпищева і почесного президента Олімпійського комітету РФ Віталія Смирнова, повідомив міністр молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт.

"Російська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Олена Ісінбаєва. Російський плавець Олександр Попов. Президент Олімпійського комітету РФ Віталій Смирнов (почесний президент - ІФ-У). Російський тенісист, тренер, президент Федерації тенісу РФ Шаміль Тарпищев... Учора, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким застосував до зазначених осіб персональні санкції, тривалістю на 50 років. Справедливе рішення в інтересах українського народу та нашої олімпійської родини", - написав Гутцайт у фейсбуці.

За словами міністра, зазначені персони є лідерами громадської думки в Росії та членами Міжнародного олімпійського комітету, а також публічно висловлюються на підтримку повномасштабного вторгнення в Україну та причетні до проросійської пропаганди.

Як повідомлялося, 26 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Джерело: https://www.facebook.com/742623538/posts/10161479998953539/