Спорт

16:46 27.02.2023

Україна впровадила санкції проти російських спортсменів Ісінбаєвої, Попова, Тарпищева і почесного президента Олімпійського комітету РФ Смирнова - Гутцайт

1 хв читати
Україна впровадила санкції проти російських спортсменів Ісінбаєвої, Попова, Тарпищева і почесного президента Олімпійського комітету РФ Смирнова - Гутцайт

Президент України Володимир Зеленський застосував санкції до російських спортсменів Олени Єсінбаєвої, Олександра Попова, Шаміля Тарпищева і почесного президента Олімпійського комітету РФ Віталія Смирнова, повідомив міністр молоді та спорту, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт.

"Російська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Олена Ісінбаєва. Російський плавець Олександр Попов. Президент Олімпійського комітету РФ Віталій Смирнов (почесний президент - ІФ-У). Російський тенісист, тренер, президент Федерації тенісу РФ Шаміль Тарпищев... Учора, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким застосував до зазначених осіб персональні санкції, тривалістю на 50 років. Справедливе рішення в інтересах українського народу та нашої олімпійської родини", - написав Гутцайт у фейсбуці.

За словами міністра, зазначені персони є лідерами громадської думки в Росії та членами Міжнародного олімпійського комітету, а також публічно висловлюються на підтримку повномасштабного вторгнення в Україну та причетні до проросійської пропаганди.

Як повідомлялося, 26 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Джерело: https://www.facebook.com/742623538/posts/10161479998953539/

Теги: #санкції #мінспорту

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:21 27.02.2023
Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти росіян

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти росіян

19:25 26.02.2023
Зеленський підписав нові укази про запровадження санкцій проти росіян

Зеленський підписав нові укази про запровадження санкцій проти росіян

21:08 25.02.2023
Потужні санкційні кроки - Зеленський про 10-й пакет санкцій Євросоюзу

Потужні санкційні кроки - Зеленський про 10-й пакет санкцій Євросоюзу

14:03 25.02.2023
Рада ЄС затвердила десятий пакет санкцій проти Росії

Рада ЄС затвердила десятий пакет санкцій проти Росії

13:15 25.02.2023
ЄС завершив затвердження санкційного пакета проти РФ - Боррель

ЄС завершив затвердження санкційного пакета проти РФ - Боррель

12:04 25.02.2023
ЄС внесе понад 120 фізичних і юридичних осіб до нового пакета санкцій - глава МЗС Нідерландів

ЄС внесе понад 120 фізичних і юридичних осіб до нового пакета санкцій - глава МЗС Нідерландів

08:00 25.02.2023
Шведське президентство в Єврораді: ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій для РФ

Шведське президентство в Єврораді: ЄС ухвалив 10-й пакет санкцій для РФ

23:27 24.02.2023
Посли ЄС домовилися щодо 10-го пакета санкцій для РФ, який буде схвалений письмовою процедурою у суботу

Посли ЄС домовилися щодо 10-го пакета санкцій для РФ, який буде схвалений письмовою процедурою у суботу

22:38 24.02.2023
Канада оголосила про нові санкції проти РФ

Канада оголосила про нові санкції проти РФ

20:39 24.02.2023
США занесли до санкційного списку віцепрем'єра Голікову, вісьмох міністрів, кількох губернаторів, журналістку Скабєєву

США занесли до санкційного списку віцепрем'єра Голікову, вісьмох міністрів, кількох губернаторів, журналістку Скабєєву

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МОК не планує знімати санкцій із російських та білоруських спортсменів

Закарпатський клуб "Минай": бійка з ярославським "Шинником" у Туреччині була спровокована росіянами

Збірна США вирішила бойкотувати ЧС з боксу через участь росіян під прапором РФ

Балтійські країни та Польща виступають проти участі росіян в Олімпіаді-2024 - глава МЗС Латвії

Мінспорту представило флагманські профільні проєкти плану відновлення України

ОСТАННЄ

"Шахтар" вийшов до 1/8 турніру Ліги УЄФА

МОК не планує знімати санкцій із російських та білоруських спортсменів

Гутцайт допускає участь російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді в Парижі як біженців

США та 33 країни стурбовані ідеєю МОК про допуск до міжнародних змагань росіян і білорусів - заява

Акції "Манчестер Юнайтед" злетіли на очікуваннях пропозицій щодо купівлі

Бізнесмени з Великої Британії, США та Катару готуються позмагатися за покупку "Манчестер Юнайтед"

Президент УАФ про бійку українських і російських футболістів у Туреччині: на це мають звернути увагу ті, хто розмірковує про доцільність послаблення санкцій проти росіян

Закарпатський клуб "Минай": бійка з ярославським "Шинником" у Туреччині була спровокована росіянами

Eurosport транслюватиме тенісний турнір US Open у низці країн Європи, за винятком росії

Зеленський на "Супербоулі-2023" звернувся до американців із закликом підтримувати Україну - Маркарова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА