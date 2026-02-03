НОК: у 1994–2022рр. Україна здобула 9 медалей на зимових Олімпіадах, найбільше атлетів представляло країну у 2002р.

У 1994–2022 роках українські атлети здобули девʼять медалей на зимових Олімпійських іграх, а найбільше всього спортсменів представляло країну на Олімпіаді-2002, повідомив Національний олімпійський комітет України (НОК).

"З моменту проголошення Незалежності українські спортсмени є постійними учасниками Олімпійських ігор. Упродовж понад 30 років наші атлети проходять складні кваліфікаційні відбори, щоб представляти Україну на головних зимових стартах. За роки участі в Олімпійських іграх українські спортсмени здобули 9 нагород. Атлети піднімалися на п’єдестал у біатлоні, фристайлі та фігурному катанні", - йдеться в повідомленні НОК.

Зокрема, за ці роки українські атлети завоювали 3 золотих, 2 срібних і 4 бронзових медалі на зимових Олімпіадах.

Так, у 1994 році Україна отримала по одній золотій і бронзовій нагороді, у 1998 році - 1 срібну, 2006 році - 2 бронзові, 2014 році - 1 золоту і 1 бронзову, у 2018 році - 1 золоту, у 2022 році - 1 срібну, а в 2002 і в 2010 роках Україна не виборола жодної медалі.

"На шляху до Мілана-Кортіни-2026 ми озираємося на історію виступів українських атлетів на головних стартах чотириріччя: від дебютного Ліллехаммера-1994 до сьогодні. Чисельність нашої делегації — це не просто цифри, це результат наполегливої праці тренерського штабу, атлетів та підтримки всієї країни", - зазначили в Комітеті.

В НОК нагадали, що в дебютному 1994 році на зимовій Олімпіаді Україну представляло 37 атлетів, в 1998 році - 56, в рекордному 2002 році - 70, в 2006 році - 53, в 2010 році - 47, в 2014 році - 43, в 2018 році - 33, в 2022 році - 45 і в 2026 році в Мілан-Кортіна Україну представлятиме 46 атлетів.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 зимових видах спорту: біатлон (10 осіб), гірськолижний спорт (2), лижне двоборство (2), лижні гонки (6), санний спорт (10), скелетон (1), сноубординг (1), стрибки на лижах з трампліна (2), фристайл (9), фігурне катання на ковзанах (1), шорт-трек (2). До склад офіційної делегації національної збірної команди України увійшли 103 особи, з яких 46 спортсменів та спортсменок, 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал, 15 членів штабу національної збірної команди України.

Раніше президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт заявив, що розраховує, що на зимовій Олімпіаді-2026 в Італії Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-у позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявляв, що Україна буде рада будь-яким перемогам українських спортсменів на зимові Олімпіаді-2026 року. В той же час він додавав, що на всіх останніх зимових Олімпійських іграх Україна здобувала максимум по одній медалі, тому можна екстраполювати це на сьогоднішні умови.