Збірна США вирішила бойкотувати ЧС з боксу через участь росіян під прапором РФ

Збірна США відмовилася від участі у чоловічому та жіночому чемпіонатах світу з боксу у зв'язку з дозволом росіянам брати участь у цих турнірах під державною символікою РФ, йдеться у заяві Федерації боксу США.

У зверненні організації, текст якого опубліковано на сайті USA Boxing, наголошується, що позиція Міжнародної боксерської асоціації (IBA) порушує не лише санкції Міжнародного олімпійського комітету (МОК), які забороняють використання національних прапорів і гімнів Росії та Білорусі на міжнародних турнірах, а й принципи чесної ігри та прозорості.

Крім цього, в USA Boxing зазначили і інші причини, що вплинули на рішення бойкотувати ЧС. Серед них – непрозоре фінансове управління IBA та залежність від компаній, які перебувають під санкціями.

Жіночий чемпіонат світу з боксу пройде у березні 2023 року у Нью-Делі, чоловічий – у травні в Ташкенті.

МОК у лютому 2022 року рекомендував спортивним федераціям усунути росіян і білорусів від змагань через вторгнення РФ до України. Більшість федерацій, включно з IBA, наслідували рекомендації МОК. Однак у жовтні рада директорів IBA скасувала заборону допуску боксерів Росії та Білорусі до змагань під своєю егідою. Згідно з рішенням IBA, росіяни та білоруси виступатимуть зі своїми прапорами та гімном.