ФК "Динамо" передав через платформу UNITED24 на відновлення Чернігівської міськлікарні зібрані на благодійних матчах 5,4 млн грн

Футбольний клуб "Динамо" передав через платформу UNITED24 на відновлення Чернігівської міської лікарні №3 пожертвування у розмірі 5,4 млн грн, зібрані на благодійних матчах.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я, КНП "Чернігівська міська лікарня №3" було першим проєктом UNITED24 із відновлення медичної інфраструктури.

Кошти будуть спрямовані на ремонт рентгенвідділення, частково знищеного внаслідок бойових дій.

"Команда грала благодійні матчі для збору коштів саме для відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні №3", - уточнили у МОЗ.

Корпус рентгенологічного відділення пошкоджено 13 березня внаслідок кількох прямих ракетно-бомбових попадань. Тоді було розбито дах, зовнішні та внутрішні стіни, пошкоджено інженерні комунікації.

Завдяки спрямованим засобам вже відновлено зовнішні та внутрішні капітальні стіни, перекриття, зроблено покрівлю відділення, встановлено опалення у пошкодженій частині, замінено вікна, будівельники розпочали внутрішні оздоблювальні роботи.

На другому етапі відновлення клініка планує замінити пошкоджений комп'ютерний томограф та відновити фотолабораторію.