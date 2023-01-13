Спорт

13:02 13.01.2023

НОК виключив зі свого складу Шевченка, Суркіса, Шуфрича, Беленюка, Кожем'якіна, Зубка та Проніна

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НОК виключив зі свого складу Шевченка, Суркіса, Шуфрича, Беленюка, Кожем'якіна, Зубка та Проніна

Національний олімпійський комітет (НОК) виключив зі свого складу Андрія Шевченка, Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича, Жана Беленюка, Андрія Кожем'якіна, Георгія Зубка та Євгена Проніна.

Зокрема, під час Генеральної асамблеї НОК у п'ятницю було ухвалено рішення про прийняття відставки футболіста і тренера Андрій Шевченка, який був віцепрезидентом НОК, олімпійського чемпіона та народного депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Жана Беленюка, президента Федерації хокею України Георгія Зубка, народного депутата від фракції "Батьківщина" Андрія Кожем'якіна, народного депутата Григорія Суркіса, виконувача обов'язків президента Федерації легкої атлетики України Євгена Проніна, народного депутата Нестора Шуфрича.

Водночас НОК обрав українського легкоатлета, який спеціалізувався на метанні молота, призера Олімпійських ігор Олександра Крикуна віцепрезидентом комітету. До складу виконкому НОК також включили першого віцепрезидента Асоціації спортивної боротьби України Юрія Копитка.

Теги: #нок #виключення

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