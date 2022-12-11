Спорт

07:03 11.12.2022

Уболівальники марокканської збірної з футболу влаштували сутички з поліцією у Брюсселі після перемоги команди над Португалією

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Уболівальники марокканської збірної з футболу влаштували сутички з поліцією у Брюсселі після перемоги команди над Португалією

Уболівальники з Марокко під час святкування перемоги марокканської збірної з футболу над суперниками з Португалії на чемпіонаті світу влаштували сутички з поліцією у Брюсселі.

Незважаючи на спроби представників численної марокканської спільноти в Бельгії утримати настрій футбольних фанатів під контролем і не дати вилитися в нові погроми, якими були відзначені попередні перемоги "атлаських левів", поліції зрештою довелося застосовувати сльозогінний газ проти вартових порядків, які намагалися атакувати.

Бельгійські ЗМІ відзначають збитки, завдані збурювачами спокою у різних місцях столиці. Групи молоді кидали у поліцейських каміння та пляшки. Поліція повідомила ввечері у суботу про десяток адміністративних арештів. Декілька станцій брюссельського метро було закрито з обережності.

Вболівальники команди Марокко бурхливо відзначали її перемогу в Антверпені, Генті, Кортрейку. Частину автомобільних артерій довелося перекрити через радісний натовп.

Інциденти, влаштовані уболівальниками марокканського походження, відзначені в сусідніх Нідерландах, де в низці міст на вулицях також зібралися тисячі людей, щоб бурхливо відзначити перемогу улюбленої збірної. Поліцією було здійснено затримання в Роттердамі та в Амстердамі.

 

 

Теги: #футбол #сутички #бельгія #уболівальники

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