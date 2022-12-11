Франція обіграла Англію та вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу

Футболісти збірної Франції завдали поразки суперникам з Англії у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Гра в Ель Хаурі завершилася з результатом 2:1. Рахунок у матчі відкрив гравець збірної Франції Орельєн Чуамені (17-та хвилина). На 52-й хвилині Чуамені порушив правила у своєму штрафному - капітан збірної Англії Гаррі Кейн реалізував призначений пенальті. Перемогу Франції приніс гол Олів'є Жіру (78).

На 84-й хвилині Кейн не реалізував другого пенальті.

Кейн повторив рекорд Вейна Руні за голами за англійську збірну, у кожного в активі по 53 голи.

Воротар французів Уго Льоріс став рекордсменом збірної за кількістю зіграних матчів - на його рахунку 143 гри у футболці національної команди Франції, за цим показником він обійшов Ліліана Тюрама.

У півфінальній зустрічі чинних чемпіонів світу французів чекає матч із Марокко, гра відбудеться 14 грудня. У другому півфіналі 13 грудня за вихід у фінал змагатимуться Аргентина і Хорватія.

Чемпіонат світу-2022 проходить у Катарі з 20 листопада до 18 грудня.