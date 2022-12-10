Збірна Марокко перемогла Португалію і вперше в історії вийшла до півфіналу ЧС з футболу

Футболісти збірної Марокко здобули путівку до 1/2 фіналу чемпіонату світу в Катарі.

У чвертьфінальному матчі в Досі марокканці завдали поразки Португалії – 1:0.

На 42-й хвилині гол провів Юссеф Ен-Несирі.

У півфіналі турніру Марокко зіграє з переможцем матчу Англія – Франція. Ці команди свій чвертьфінальний матч проведуть у суботу, початок – 21:00 за Києвом.

Збірна Марокко стала першою в історії національною командою з Африки, яка пробилася до півфіналу.

Чемпіонат світу-2022 проходить у Катарі з 20 листопада до 18 грудня.