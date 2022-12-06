Збірна Марокко вийшла до чвертьфіналу ЧС, перемігши по пенальті Іспанію

Футболісти збірної Марокко перемогли суперників з Іспанії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Основний та додатковий час зустрічі в Ер-Райяні завершився з рахунком 0:0. У серії пенальті найбільш успішними виявилися гравці Марокко - 3:0. Воротар збірної Марокко Боно відбив усі три удари, в результаті його команда виграла серію достроково.

Боротьбу за вихід у півфінал марокканські футболісти поведуть із переможцем пари Португалія – Швейцарія, матч яких пройде у вівторок увечері.