Спорт

19:59 06.12.2022

Збірна Марокко вийшла до чвертьфіналу ЧС, перемігши по пенальті Іспанію

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Збірна Марокко вийшла до чвертьфіналу ЧС, перемігши по пенальті Іспанію

Футболісти збірної Марокко перемогли суперників з Іспанії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 у Катарі.

Основний та додатковий час зустрічі в Ер-Райяні завершився з рахунком 0:0. У серії пенальті найбільш успішними виявилися гравці Марокко - 3:0. Воротар збірної Марокко Боно відбив усі три удари, в результаті його команда виграла серію достроково.

Боротьбу за вихід у півфінал марокканські футболісти поведуть із переможцем пари Португалія – Швейцарія, матч яких пройде у вівторок увечері.

 

 

Теги: #футбол #матч #катар #результат

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