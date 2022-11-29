Спорт

17:14 29.11.2022

Павелка та генсекретаря УАФ підозрюють у заволодінні 26,5 млн грн – Офіс генпрокурора

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Павелка та генсекретаря УАФ підозрюють у заволодінні 26,5 млн грн – Офіс генпрокурора

Президента та генерального секретаря Української асоціації футболу (УАФ) підозрюють у заволодінні 26,5 млн грн, підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 9,9 млн грн кожному, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора.

"За даними слідства, під час закупівлі обладнання для будівництва заводу із виготовлення штучного покриття для футбольних майданчиків чиновники УАФ заволоділи 26,5 млн грн. У подальшому вони легалізували частину цих коштів", - повідомили в Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора президенту та генеральному секретарю УАФ повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України).

За клопотанням прокурорів Печерський районний суд м. Києва обрав підозрюваним запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 9,9 млн грн кожному.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу СБУ.

Раніше видання "Українська правда" повідомило, що Печерський районний суд Києва виніс рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 9 млн 880 тис. грн президенту Української асоціації футболу Андрію Павелку, заставу за нього вже внесено.

Згідно з повідомленням видання, це кримінальне провадження понад три роки розслідувало НАБУ, потім його було передано до поліції. Йдеться про можливу корупцію ФФУ під час будівництва футбольних полів, що Національне антикорупційне бюро розслідувало у 2018 році.

"У рамках цього розслідування Павелку та генеральному секретарю УАФ Юрію Запісоцькому повідомлено про підозри за статтею про розкрадання коштів", - пише видання.

 

Теги: #павелко #арешт #уаф

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