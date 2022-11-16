Припинено членство Паралімпійського комітету Росії у Міжнародному паралімпійському комітеті

На позачерговій генеральній асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) ухвалено рішення про зупинення членства Паралімпійського комітету Росії (ПКР), повідомляє пресслужба МПК.

"За" проголосували 64 делегати генасамблеї, яка проходить у Берліні, проти – 39, утрималися – 16.

Раніше МПК не допустив до участі в Паралімпіаді 2022 року в Пекіні росіян і білорусів через агресію проти України.

Членство ПКР у Міжнародному паралімпійському комітеті було припинено у 2016 році на тлі допінгового скандалу. У 2019 році членство ПКР було умовно відновлено.