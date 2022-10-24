Україна має зіграти на Чемпіонаті світу з футболу замість Ірану - гендиректор "Шахтаря"

Національна збірна Ірану з футболу не має права брати участь у Чемпіонаті світу з футболу, який стартує за місяць у Катарі, через терористичні атаки по України іранськими дронами. Місце Ірану на турнірі має зайняти Україна, вважає генеральний директор ФК "Шахтар" (Донецьк) Сергій Палкін.

З таким зверненням Палкін звернувся до ФІФА і футбольної спільноти, повідомляє пресслужба клубу "Шахтар".

Топменеджер команди Ріната Ахметова заявив, що у той час як іранське керівництво розважатиметься, дивлячись на гру своєї збірної на Чемпіонаті світу, українців вбиватимуть іранські дрони та іранські ракети.

"Вже майже 250 таких дронів атакували мирні міста України. Кожен із них був зроблений, поставлений іранською владою, іранські інструктори та військові безпосередньо навчали та керували запусками дронів, що знищували будинки, музеї, університети, офіси, спортивні та дитячі майданчики, і головне - вбивали українців, зокрема дітей. Дітей, які також мріяли подивитися на свою збірну на Чемпіонаті світу з футболу", - йдеться у зверненні.

Палкін також закликав ФІФА та всю міжнародну спільноту домогтися негайної заборони на участь у Чемпіонаті світу збірної Ірану за безпосередню участь у терористичних атаках на українців.

Водночас Україна має зайняти місце Ірану. "Таке рішення історично та спортивно виправдане. Закликаю всіх долучитись до тиску на футбольну бюрократію. Досить повторювати помилки Чемпіонату світу 2018 у Росії, ховаючись за порожньою тезою про аполітичність спорту. Сприяння участі терористів на Чемпіонаті світу є політикою. Настав час покласти край такій політиці", - резюмував Палкін. Раніше "Шахтар" закликав до повного виключення Росії з лав ФІФА та УЄФА.