Україна разом із Португалією та Іспанією подає спільну заявку на проведення ЧС-2030 з футболу - УАФ

Україна офіційно приєдналася до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року, повідомляється на сайті Української асоціації футболу (УАФ) у середу.

"Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату світу-2030. Обидві асоціації повідомили про своє бажання УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку", - йдеться у спільному офіційному пресрелізі, ухваленому у штаб-квартирі УЄФА 5 жовтня.

У брифінгу взяли участь президент Федерації футболу Португалії Фернандо Гомес, президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес та президента УАФ Андрій Павелко.

"Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому ця ініціатива спрямована на здійснення внеску у відновлення країни у період відновлення завдяки силі футболу. Умови участі України у заявці будуть обумовлені та визначені згодом. Тепер до Координаційного комітету з підготовки заявки на проведення Чемпіонату світу-2030 на чолі з Антоніо Ларанхо входитимуть і представники української сторони", - йдеться у пресрелізі.

У документі також наголошується, що кандидатури Португалії, Іспанії та України відповідатимуть усім критеріям і дедлайнам подання заявки до ФІФА.

Як повідомлялося, у вівторок про участь України у спільній заявці Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу з футболу-2030 повідомило видання The Times. Відповідно до цього кроку, який, як передбачається, санкціонував президент України Володимир Зеленський і національні уряди Іспанії та Португалії, країна прийматиме одну з груп турніру.

У пропозиції використовується ідея про те, що футбол може відновити надію та мир. Хоча знадобляться гарантії безпеки, очікується, що до 2030 року російське вторгнення припиниться, і відновлення країни відбуватиметься повним ходом.