Україна братиме участь у спільній заявці Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року

Україна братиме участь у спільній заявці Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року, повідомляє The Times у вівторок.

Відповідно до цього кроку, який, як передбачається, санкціонував президент України Володимир Зеленський і національні уряди Іспанії та Португалії, країна прийматиме одну з груп турніру.

Про нове партнерство мають офіційно оголосити футбольні керівники Іспанії та Португалії під час пресконференції у штаб-квартирі УЄФА в середу.

У пропозиції використовується ідея про те, що футбол може відновити надію та мир. Хоча знадобляться гарантії безпеки, очікується, що до 2030 року російське вторгнення припиниться, і відновлення країни ітиме повним ходом.