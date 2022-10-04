Спорт

11:53 04.10.2022

Україна братиме участь у спільній заявці Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року

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Україна братиме участь у спільній заявці Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу з футболу 2030 року

Україна братиме участь у спільній заявці Іспанії та Португалії на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року, повідомляє The Times у вівторок.

Відповідно до цього кроку, який, як передбачається, санкціонував президент України Володимир Зеленський і національні уряди Іспанії та Португалії, країна прийматиме одну з груп турніру.

Про нове партнерство мають офіційно оголосити футбольні керівники Іспанії та Португалії під час пресконференції у штаб-квартирі УЄФА в середу.

У пропозиції використовується ідея про те, що футбол може відновити надію та мир. Хоча знадобляться гарантії безпеки, очікується, що до 2030 року російське вторгнення припиниться, і відновлення країни ітиме повним ходом.

Теги: #чс #заявка

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