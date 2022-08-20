Спорт

16:15 20.08.2022

Кличко записав відео перед поєдинком Усика: це буде бій за Україну

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Кличко записав відео перед поєдинком Усика: це буде бій за Україну

Вічний чемпіон світу з боксу, мер Києва Віталій Кличко напередодні поєдинку чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Олександра Усика з Ентоні Джошуа записав ролик на підтримку українського спортсмена. Він заявив, що сьогодні для України важлива будь-яка перемога, зокрема і на спортивній арені.

"Сьогодні відбудеться ще один бій за Україну. Нехай це і спортивний поєдинок, але для нас сьогодні важливі перемоги у всьому! Олександр Усик вийде в ринг в Саудівській Аравії з українським прапором і під Гімн України. Мільйони людей у всьому світі будуть дивитися бій-реванш Усик-Джошуа. І перемогу України побачить весь світ", - переконаний Кличко.

Він зазначив, що вірить у перемогу українського спортсмена.

"Сашо, ми віримо в тебе, вболіваємо і тримаємо кулаки. Перемога буде за нами! Слава Україні!" - сказав Кличко.

20 серпня в місті Джидда, Саудівська Аравія, розпочнеться вечір боксу. Головним поєдинком стане бій-реванш між чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі українцем Олександром Усиком і колишнім володарем цих титулів британцем Ентоні Джошуа.

 

Теги: #кличко #бокс #усик

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