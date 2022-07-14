Спортсмени, тренери та судді з Росії та Білорусі відсторонені від усіх змагань під егідою IWF та EWF

Спортсмени, тренери та судді з Росії та Білорусі відсторонені від усіх змагань під егідою IWF та EWF, повідомляє міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"У відповідь на звернення Федерації важкої атлетики України Міжнародна IWF та Європейська EWF застосували санкції проти Росії та Білорусі за війну проти України", - йдеться у повідомленні пресслужбі міністерства з посиланням на Гутцайта.

Зокрема, спортсмени, тренери та судді з РФ та Білорусі відсторонені від усіх змагань під егідою IWF та EWF.

Також без представників країн-агресорів відбудуться чемпіонат світу серед юніорів, чемпіонат Європи, чемпіонат світу серед юнаків і дівчат до 17 років, чемпіонат Європи серед юнаків і дівчат до 15 та до 17 років, оскільки спортсменам цих країн заборонено змагатися під нейтральним прапором.

Крім того, в Росії забрали право проводити чемпіонат Європи серед юнаків і дівчат, який мав відбутися у 2022 році.

"Офіційні особи з РФ та РБ відсторонені від спортивних організацій, за винятком першого віцепрезидента EWF із Росії. Над цим ми продовжуємо працювати", - заявив Гутцайт.