Швейцарський суд виправдав Блаттера та Платіні у справі про шахрайство - ЗМІ

Швейцарський суд виправдав колишнього президента ФІФА Йозефа Блаттера та колишнього віцепрезидента організації Мішеля Платіні, яких обвинувачували в шахрайстві, повідомляє у п'ятницю Sky News.

"Швейцарський суд виправдав експрезидента ФІФА Йозефа Блаттера та колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні" - повідомляє телеканал.

"Я хотів би висловити своє щастя за всіх моїх близьких з огляду на те, що після семи років брехні та маніпуляцій правосуддя нарешті перемогло", - заявив Платіні після оголошення вердикту.

Судовий розгляд у справі про шахрайство, фігурантами якого стали Блаттер та Платіні, розпочався 8 червня 2022 року. Тоді підсудні заявили, що почуваються впевнено та готові довести свою невиннуватість.

У грудні 2019 року повідомлялося, що ФІФА подала позови до швейцарських судів проти Блаттера і Платіні, вимагаючи повернення 2 млн швейцарських франків, які було необґрунтовано виплачено Платіні в лютому 2011 року.

У період із 1998-го до 2002 року Платіні виконував обов'язки радника Блаттера, який тоді обіймав посаду президента ФІФА. За контрактом колишній французький футболіст отримував 300 тисяч франків щорічно. Проте через роки після завершення роботи Платіні запросив платіж у розмірі 2 млн франків, після чого ФІФА за участю Блаттера перевела зазначену суму Платіні на початку 2011 року. За заявою прокуратури Швейцарії, цей платіж завдав шкоди активам ФІФА і незаконно збагатив Платіні, однак він і Блаттер заявили, що спочатку усно погодилися на зарплату в розмірі 1 млн франків за рік, і саме тому була транзакція.