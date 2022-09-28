Директор ФК "Шахтар" (Донецьк) вимагає від президента ФІФА приїхати в Україну на місця російських злочинів

Директор ФК "Шахтар" (Донецьк), який належить Рінату Ахметову (Донецьк), Сергій Палкін вимагає від президента ФІФА Джанні Інфантіно приїхати в Україну на місця злочинів Росії, повідомляє британське видання The Athletic.

Палкін обвинуватив ФІФА в ігноруванні злочинів Росії, відмові від виключення Росії з організації, мовчазній підтримці товариських матчів Росії з Іраном, продажу російським пропагандистським телеканалам права на трансляцію матчів Чемпіонату світу та відсутності підтримки України.

Палкін наголосив, що дії ФІФА після 2014 року стимулювали Путіна розв'язати повномасштабну війну. "Всі мали звернути увагу на те, що відбувалося, і всі промовчали. Ви бачите, що сталося далі, і стає зрозумілим, що 2018 рік був великою помилкою. Все це Путін проробляв у Криму і чекав на реакцію європейських організацій, а реакції не було. Це одна із причин того, що згодом сталося 24 лютого, коли на Україну напали. Це пов'язані історії", - сказав він.

"За його словами, "якби 2014 року була сильна реакція всього Європейського Союзу, таких організацій як ФІФА всього світу, можливо, цієї (останньої) війни ніколи не було б. Але я вам говорю на 100 відсотків, коли ФІФА дозволяє Росії провести Чемпіонат світу з футболу 2018 року, Путін вірить і вважає, що його дії відповідають нормі, що він може робити все більше кроків", - зазначив Палкін.

На підтвердження цих слів видання наводить інформацію про отримання ордену від Путіна після Чемпіонату світу в Росії головою ФІФА Інфантіно. Палкін також висловив повне нерозуміння дій ФІФА щодо продажу прав на трансляції російським пропагандистам. "Як це можливо, що всі у світі припинили спілкування, справи та бізнес із Росією, але водночас ФІФА зберігає телевізійний контракт на Чемпіонат світу з Росією? Неймовірно, що відбувається. Можливо, ФІФА не розуміє, що відбувається в Україні. Можливо, Інфантіно варто приїхати до України, щоб особисто побачити, що відбувається… Я хотів би, щоб Інфантіно зрозумів, щоб він приїхав до України, щоб зустрівся з президентом нашої держави, відвідав всі ці місця, де сталися вбивства", - резюмував Палкін.

Окрема увага топменеджера Ахметова стосувалася Ірану, з яким Росія збирається грати товариський матч: "Як можна грати товариський матч з Іраном, коли Іран продає Росії ці безпілотники, які бомбардують нашу територію, наших людей і наші будинки? Чому немає більше про цю історію? Я не знаю, що ще належить зробити Росії, щоб ФІФА відреагувала належним чином. Весь світ має сказати ФІФА: давайте, хлопці, давайте щось змінювати. ФІФА діє майже як монополія".

У березні представники "Шахтаря" вимагали виключення Росії із ФІФА. Проте організація проігнорувала цей факт.