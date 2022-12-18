У ФІФА є ще час розблокувати показ звернення Зеленського, тим паче воно все одно прозвучить - Арахамія

Голова парламентської фракції Партії "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що футбол є одним із способів, за допомогою якого кожна країна має можливість цивілізовано довести свою силу і багатство.

"Наш президент Володимир Зеленський запропонував світові формулу миру - комплекс зусиль, які можуть повернути мир різним народам. Для їх реалізації Україна пропонує скликати глобальний саміт формули миру. Не колись, не після нашої перемоги, а вже цієї зими", - написав Арахамія в телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що з цим закликом президент Зеленський повинен був звернутися до світу перед фіналом футбольного чемпіонату в Катарі.

"Катар цю ідею підтримав, але ФІФА заблокувала показ звернення, хоча в ньому немає нічого, що б порушувало традиції спортивних змагань і загальноприйняті стандарти міжнаціонального спілкування. Ми хочемо донести світові, що кожна країна має можливість цивілізованим способом довести свою силу і багатство. Один з них - це футбол. Показуйте свою силу на газоні, а не на полі бою", - наголосив нардеп.

Він висловив сподівання, що ФІФА "розуміє свою місію, як і місію футболу і спортивних змагань".

"Є ще час виправити свою помилку і розблокувати показ звернення із закликом до миру. Тим паче - воно все одно прозвучить. Або на головній арені футбольного чемпіонату, або в смартфонах мільйонів людей по всьому світу", - підсумував Арахамія.

У свою чергу радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що "ФІФА – це не тільки футбол, а й цінності".

"(ФІФА це – ІФ-У) про те, що з'ясовувати стосунки можна без вбивств. Про правила цивілізованого світу", - написав Подоляк у Твіттері.

За його словами, "ФІФА, на жаль, демонструє нерозуміння своєї ролі і тієї катастрофи, в яку тягне світ РФ, почавши варварську війну в Україні".

"Не пізно це поправити", - підсумував Подоляк.

Як повідомлялося, ФІФА заблокувала показ відеозвернення президента України Володимира Зеленського, в якому він закликав приєднатися до "глобального саміту за формулою миру", перед фінальною грою чемпіонату світу з футболу.